ФРГ выделяет Украине 22 танка Leopard 1

Власти Германии выделили Киеву очередной пакет военной помощи: 22 танка Leopard 1 А5, 22 бронемашины с усиленной противоминной защитой и 12 самоходных артиллерийских установок Pzh 2000.

ФРГ выделили Украине очередной пакет военной помощи: 22 танка Leopard 1 А5, 22 бронемашины с усиленной противоминной защитой и 12 самоходных артиллерийских установок Pzh 2000.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Минобороны Германии.

В данный пакет также входит 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три зенитные самоходные установки GEPARD, 1 млн патронов для стрелкового оружия, 10 пулеметов MG3 с запасными стволами.

Кроме того, официальный Берлин направляет Киеву пять гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206 и один двухсекционный вездеход Warthhog.

Немецкие власти также поставят 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями к ним, 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 12 БПЛА Songbird, шесть беспилотников Hornet XR и 20 безэкипажных надводных аппаратов.

В пакете также есть три мостоукладчика Beaver, шесть машин разминирования Wisent, одна бронированная инженерная машина Dachs, две машины для пограничников.

Украина также получит две радиолокационные станции TRML-4D, 16 наземных обзорных радиолокаторов, две системы защиты вертолетов AMPS, оборудование для обезвреживания боеприпасов.