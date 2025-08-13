Германия выделяет Украине $500 млн для усиления обороны

Германия объявила о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму $500 млн, включающего оборудование и боеприпасы из США, в рамках новой инициативы НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это решение как подтверждение приверженности Германии обороне Украины.

"Хочу отметить Германию за очередной шаг поддержки. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее объявление еще раз подчеркивает ее готовность помогать украинскому народу защищать свободу и суверенитет", - добавил Рютте.