О нас

Германия выделяет Украине $500 млн для усиления обороны

Германия выделяет Украине $500 млн для усиления обороны Германия объявила о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму $500 млн, включающего оборудование и боеприпасы из США, в рамках новой инициативы НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).
Другие страны
13 августа 2025 г. 20:23
Германия выделяет Украине $500 млн для усиления обороны

Германия объявила о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму $500 млн, включающего оборудование и боеприпасы из США, в рамках новой инициативы НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это решение как подтверждение приверженности Германии обороне Украины.

"Хочу отметить Германию за очередной шаг поддержки. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее объявление еще раз подчеркивает ее готовность помогать украинскому народу защищать свободу и суверенитет", - добавил Рютте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniya müdafiəni gücləndirmək üçün Ukraynaya 500 milyon dollar ayırır

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi