Германия выделит на оборону более €75 млрд в 2025 году

Германия направит на обеспечение безопасности и обороны в следующем году более 75 млрд евро.

Германия направит на обеспечение безопасности и обороны в следующем году более 75 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны Борис Писториус в ходе выступления в Бундестаге.

"В следующем году будут выделены из отдельного плана бюджета 53,25 млрд евро. Это на 1,3 млрд евро больше, чем в предыдущем году. Да, меньше, чем я требовал", - сказал министр.

Писториус добавил, что из специального фонда для Бундесвера будет выделено еще 22 млрд евро.

"Тем самым более 75 млрд евро будут в распоряжении для нашей безопасности и обороны. В этом году впервые за более чем 30 лет мы израсходуем 2% нашего ВВП на оборону... Нам придется в будущем тратить больше денег, а значит, больше, чем 2%. Этого не миновать", - сказал министр, уточнив, что в свете кризисов и конфликтов в современном мире этого будет недостаточно.

Отмечается, что в среду в Бундестаге проходят дебаты по проекту федерального бюджета на 2025 год. Он сверстан в размере более чем 480 млрд евро, на военную поддержку Украины планируется выделить 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в 2024 году.