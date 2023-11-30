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Германия выделит 100 млн долларов в новый климатический фонд

Германия выделит 100 млн долларов в новый климатический фонд Германия выделит $100 млн (около €91,5 млн) в фонд для возмещения ущерба от изменения климата развивающимся государствам.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 20:04
Германия выделит 100 млн долларов в новый климатический фонд

Германия выделит $100 млн (около €91,5 млн) в фонд для возмещения ущерба от изменения климата развивающимся государствам.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенью Шульце.

Шульце принимает участие в саммите COP28, который проходит в ОАЭ.

Решение о создании фонда для реагирования на изменение климата было принято по итогам саммита COP27, который состоялся в прошлом году в Шарм эш-Шейхе. Представители развитых и развивающихся стран разрабатывали соглашение на протяжении всего 2023 года. Оно предусматривает создание специального финансового механизма, который поможет уязвимым странам справляться с ущербом от засухи, наводнений и повышения уровня моря, которые вызваны климатическими изменениями.

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