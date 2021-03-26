О нас
Report Georgia
Аудио новости

Германия вводит обязательный тест на COVID-19 для прилета в страну

Германия вводит обязательный тест на COVID-19 для прилета в страну Власти Германии введут с 28 марта обязательное правило наличия отрицательного теста на коронавирус для всех прилетающих в страну.
Другие страны
26 марта 2021 г. 08:49
Германия вводит обязательный тест на COVID-19 для прилета в страну

Власти Германии введут с 28 марта обязательное правило наличия отрицательного теста на коронавирус для всех прилетающих в страну.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на проект распоряжения Министерства здравоохранения ФРГ.

Перед отлетом в Германию авиапассажиры будут обязаны предъявить перевозчику отрицательный тест. Распоряжение, как ожидается, вступит в силу в воскресенье с 00:00 (03:00 бакинское время) и будет предварительно действовать до 12 мая.

"Лица, которые не предъявят перевозчику перед отлетом соответствующее подтверждение, не смогут взойти на борт", - говорится в тексте. До сих пор обязательно предъявлять отрицательный тест нужно было авиапассажирам, прибывающим из стран и регионов, которые власти ФРГ объявили зоной повышенного риска из-за распространения там коронавируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
22 марта 2021 г. 17:19
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
22 марта 2021 г. 13:08
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
19 марта 2021 г. 15:00
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
22 марта 2021 г. 11:08
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
22 марта 2021 г. 17:09
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
23 марта 2021 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi