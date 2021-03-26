Германия вводит обязательный тест на COVID-19 для прилета в страну

Власти Германии введут с 28 марта обязательное правило наличия отрицательного теста на коронавирус для всех прилетающих в страну.

Власти Германии введут с 28 марта обязательное правило наличия отрицательного теста на коронавирус для всех прилетающих в страну.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на проект распоряжения Министерства здравоохранения ФРГ.

Перед отлетом в Германию авиапассажиры будут обязаны предъявить перевозчику отрицательный тест. Распоряжение, как ожидается, вступит в силу в воскресенье с 00:00 (03:00 бакинское время) и будет предварительно действовать до 12 мая.

"Лица, которые не предъявят перевозчику перед отлетом соответствующее подтверждение, не смогут взойти на борт", - говорится в тексте. До сих пор обязательно предъявлять отрицательный тест нужно было авиапассажирам, прибывающим из стран и регионов, которые власти ФРГ объявили зоной повышенного риска из-за распространения там коронавируса.