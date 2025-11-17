Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноября

Правительство Германии со следующей недели возобновит поставки некоторых видов оружия Израилю после соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель правительства Германии.

"Правительство, как правило, будет возвращаться к индивидуальному рассмотрению каждого случая при принятии решений об экспорте оружия и реагировать на дальнейшее развитие событий", - заявил представитель.

Также отмечается, что решение позволит возобновить экспорт, приостановленный в августе, с 24 ноября.

Германия, второй по величине экспортер оружия в Израиль после США, в августе объявила о приостановке экспорта части вооружений в Израиль на фоне растущего общественного давления из-за войны в Газе.

Представитель заявил, что Германия по-прежнему привержена поддержке прочного мира между Израилем и палестинцами на основе решения о двух государствах и продолжит участвовать в поддержке восстановления в секторе Газа.