Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

Германия потратит 10 млрд евро в ближайшие годы на все виды беспилотников.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на заседании министров обороны стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе.

По его словам, ФРГ решительно отреагирует, если Россия решит испытать немецкие границы.

"Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно", - добавил Писториус.

Глава ведомства подчеркнул, что страна предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС.

Министр также подтвердил, что Германия разместит истребители в Польше для патрулирования.