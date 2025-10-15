Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 16:43
Германия потратит 10 млрд евро в ближайшие годы на все виды беспилотников.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на заседании министров обороны стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе.
По его словам, ФРГ решительно отреагирует, если Россия решит испытать немецкие границы.
"Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно", - добавил Писториус.
Глава ведомства подчеркнул, что страна предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС.
Министр также подтвердил, что Германия разместит истребители в Польше для патрулирования.
