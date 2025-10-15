Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 16:43
    Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

    Германия потратит 10 млрд евро в ближайшие годы на все виды беспилотников.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на заседании министров обороны стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе.

    По его словам, ФРГ решительно отреагирует, если Россия решит испытать немецкие границы.

    "Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно", - добавил Писториус.

    Глава ведомства подчеркнул, что страна предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС.

    Министр также подтвердил, что Германия разместит истребители в Польше для патрулирования.

    Германия Россия министр обороны Борис Писториус беспилотники

    Последние новости

    17:13

    Блокирование Грецией участия Турции в SAFE только вредит интересам ЕС

    Другие страны
    17:10

    Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%

    Бизнес
    17:08

    Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий

    Внутренняя политика
    17:06

    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:49

    Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридоре

    Инфраструктура
    16:45

    В Грузии в I чтении утвержден законопроект, ограничивающий политдеятельность определенных лиц

    В регионе
    16:43

    Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

    Другие страны
    16:33

    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

    Другие страны
    16:29

    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    Другие страны
    Лента новостей