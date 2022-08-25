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Германия ужесточит "ковидные" правила

Германия ужесточит "ковидные" правила Власти Германии вновь намерены ужесточить "ковидные" правила.
Другие страны
25 августа 2022 г. 00:43
Германия ужесточит ковидные правила

Власти Германии вновь намерены ужесточить "ковидные" правила.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с 1 октября по всей стране пассажиры самолетов и поездов дальнего следования будут обязаны носить маски повышенной степени защиты.

По информации, в медицинских учреждениях будут обязательны не только маски, но и справка о вакцинации.

В федеральном минздраве отметили, что земельные правительства могут по своему усмотрению, в зависимости от ситуации на местах, вводить дополнительные требования - например маски в муниципальном транспорте и в ресторанах, возвращение социального дистанцирования на массовых мероприятиях.

Несколько недель назад в Германии был отмечен новый рост смертности от ковида, в основном, среди пожилых людей.

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