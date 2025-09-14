Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 01:22
Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам - как национальных, так и шенгенских.
Как передает Report, об этом телеканалу RTVI сообщили в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.
В диппредставительстве отметили, что в результате российско-украинской войны "возникают повышенные риски безопасности для ЕС".
"В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений", - указали в посольстве.
Последние новости
02:41
В ходе протестов в Лондоне пострадали 26 полицейскихДругие страны
02:05
Фото
В Нидерландах отметили 140-летие Узеира ГаджибейлиKультурная политика
01:38
Число погибших в ДТП в Шамкире возросло до двух - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
01:22
Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянамДругие страны
01:07
В Лянкяране на фоне непогоды возникли перебои в подаче электричестваПроисшествия
00:14
Маск призвал распустить парламент ВеликобританииДругие страны
23:42
Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в ТегеранеВ регионе
23:27
Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного суднаДругие страны
23:13