Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам

Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам - как национальных, так и шенгенских.

Как передает Report, об этом телеканалу RTVI сообщили в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.

В диппредставительстве отметили, что в результате российско-украинской войны "возникают повышенные риски безопасности для ЕС".

"В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений", - указали в посольстве.