Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 01:22
    Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам

    Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам - как национальных, так и шенгенских.

    Как передает Report, об этом телеканалу RTVI сообщили в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.

    В диппредставительстве отметили, что в результате российско-украинской войны "возникают повышенные риски безопасности для ЕС".

    "В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений", - указали в посольстве.

    Германия Россия выдача визы российско-украинская война
    Almaniya rusiyalılara milli və Şengen vizalarının verilməsi üçün tələbləri sərtləşdirib

    Последние новости

    02:41

    В ходе протестов в Лондоне пострадали 26 полицейских

    Другие страны
    02:05
    Фото

    В Нидерландах отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    01:38

    Число погибших в ДТП в Шамкире возросло до двух - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    01:22

    Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам

    Другие страны
    01:07

    В Лянкяране на фоне непогоды возникли перебои в подаче электричества

    Происшествия
    00:14

    Маск призвал распустить парламент Великобритании

    Другие страны
    23:42

    Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в Тегеране

    В регионе
    23:27

    Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного судна

    Другие страны
    23:13

    Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован решением суда

    Другие страны
    Лента новостей