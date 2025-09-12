Германия утвердила для Украины на 10 млрд евро меньше запрошенного объема помощи

Правительство Германии утвердило для Украины на 10 млрд евро меньше средств, чем запрашивало Министерство обороны страны.

Как передает Report об этом сообщает Bild со ссылкой на документ Федерального министерства обороны (BMVg).

Согласно данным, в июне Минобороны запросило 15,8 млрд евро на 2026 год и 12,8 млрд евро на 2027 год для военной поддержки Украины. Однако на оба года было одобрено лишь по 9 млрд евро, включая 500 млн евро, которые вернутся из фонда ЕС. Таким образом, ведомству недостает около 10,6 млрд евро для реализации неотложных и частично уже обещанных оборонных проектов для Украины.

В документе отмечается, что при лимите в 9 млрд евро в 2026 году не предусмотрена дополнительная промышленная поддержка Украины и часть контрактов, запланированных на 2026–2027 годы, пришлось отменить или сократить.

При этом и Минобороны, и Минфин Германии заявили, что бюджетные показатели были согласованы и между министерствами существует "полное единство". Одновременно правительство подчеркнуло, что продолжает "неуклонно придерживаться цели обеспечить Украину всеми необходимыми для обороны ресурсами".

Напомним, 25 августа в Киев приезжал вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль. В ходе визита он говорил, что Германия обязалась предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно в течение ближайших лет.