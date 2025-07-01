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Германия усилила контроль над судами в Балтийском море

Германия усилила контроль над судами в Балтийском море Германия усилила контроль над идущими в восточном направлении судами в Балтийском море с 1 июля, начав опрашивать их о наличии страхования на случай разлива нефти.
Другие страны
1 июля 2025 г. 23:48
Германия усилила контроль над судами в Балтийском море

Германия усилила контроль над идущими в восточном направлении судами в Балтийском море с 1 июля, начав опрашивать их о наличии страхования на случай разлива нефти.

Как передает Report со ссылкой на "РИА Нововсти", об этом говорится в пресс-релизе МИД ФРГ.

"С 1 июля 2025 года немецкие органы власти опрашивают проходящие танкеры на предмет (наличия – ред.) страховой защиты на случай возникновения ущерба от загрязнения нефтью в случае ее разлива", - отметили в ведомстве.

Новые меры затрагивают корабли, идущие на восток. Оно обосновывает усиление контроля противодействием так называемому "теневому флоту", связанному с Россией, а также повышением безопасности движения морских судов и защитой окружающей среды. МИД грозит принять меры вплоть до включения кораблей в санкционные списки в случае выявления "отклонений".

Швеция также начнет проводить опросы судов, сообщается в пресс-релизе.

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