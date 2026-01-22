Германия созвала в феврале спецсаммит ЕС для борьбы с избыточной бюрократией

Европейский союз 12 февраля проведет специальный саммит, посвященный сокращению избыточного регулирования и повышению конкурентоспособности единого рынка.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, единый рынок ЕС задумывался как наиболее конкурентоспособная модель, однако со временем Европа превратилась в мирового чемпиона по чрезмерному регулированию. "Этому необходимо положить конец", - подчеркнул он.

"Поэтому я мобилизовал лидеров ЕС для проведения специального саммита 12 февраля, на котором мы намерены определить дальнейший курс. Джорджа Мелони и я сформулировали пакет предложений, которые, на наш взгляд, необходимо рассмотреть. Среди них есть и новые идеи", - сказал канцлер.

Мерц добавил, что предлагается ввести экстренный механизм сдерживания бюрократии, обеспечить разрыв с прежней законодательной практикой, а также модернизировать бюджет ЕС, поставив конкурентоспособность в центр внимания. Кроме того, цель инициатив заключается в формировании быстрой и динамичной Европы с ориентированной на сервис системой управления.