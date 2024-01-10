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Германия разрешила поставить 150 ракет IRIS-T Саудовской Аравии

Германия разрешила поставить 150 ракет IRIS-T Саудовской Аравии Германия согласовала в конце 2023 года поставку вооружений Саудовской Аравии - впервые после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.
Другие страны
10 января 2024 г. 20:16
Германия разрешила поставить 150 ракет IRIS-T Саудовской Аравии

Германия согласовала в конце 2023 года поставку вооружений Саудовской Аравии - впервые после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эту информацию подтвердил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее такие данные распространил журнал Der Spiegel. По его данным, ФРГ разрешила, в частности, отправить 150 ракет IRIS-T производства компании Diehl Defence.

"Я могу подтвердить эту информацию", - сказал Хебештрайт. Эр-Рияд получит ракеты, "которые запускаются с самолетов по целям в воздухе", добавил он.

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