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    Германия продлила контроль на границе с Австрией из-за наплыва мигрантов

    МВД ФРГ: По-прежнему наблюдается дефицит в охране внешних границ ЕС и высокий уровень нелегальной миграции

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Германия продлит контроль на границе с Австрией до 11 мая 2019 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МВД ФРГ Элеонора Петерман на брифинге.

    "Министр сегодня распорядился о продлении режима контроля на внутренней границе ФРГ с Австрией на следующие шесть месяцев с 12 ноября 2018 года, то есть до 11 мая 2019 года", - сказала Э.Петерман, добавив, что данное решение было принято в тесной координации с главами МВД Австрии, Дании, Швеции и Норвегии.

    Она указала, что целью Берлина является возвращение к бесконтрольному перемещению внутри Шенгена, однако по-прежнему наблюдается "дефицит в охране внешних границ ЕС и высокий уровень нелегальной миграции".

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