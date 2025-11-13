Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Германия представит новый MALE-дрон в Дубае

    • 13 ноября, 2025
    • 07:17
    Германия представит новый MALE-дрон в Дубае

    Немецкая компания Aerodata представит новый разведывательный дрон класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance - средневысотный, с большой продолжительностью полета) AeroForce X в ходе международной выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ).

    Об этом Report сообщает со ссылкой на профильное издание Defence Network.

    Отмечается, что аппарат самолетного типа позволит выполнять классические разведывательные миссии и осуществлять радиоэлектронную разведку. Двухдвигательный дрон с максимальной взлетной массой около пяти тонн сможет нести до 1,3 тонны полезной нагрузки. Продолжительность полета составит 40 часов.

    Производитель подчеркивает, что AeroForce X - полностью немецкая разработка. Аппарат не будет подвергаться экспортным ограничениям со стороны США, поэтому Aerodata сможет поставлять дроны иностранным заказчикам.

    Almaniya Dubayda yeni dronunu təqdim edəcək

