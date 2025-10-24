Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Германия переносит визит главы МИД в Китай

    • 24 октября, 2025
    • 16:07
    Германия переносит визит главы МИД в Китай

    Поездка министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай, изначально запланированная на воскресенье, была перенесена на более поздний срок.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила пресс-секретарь министерства.

    "Мы переносим поездку на более поздний срок", - отметила она, добавив, что Германия обеспокоена ограничениями, наложенными на экспорт редкоземельных элементов.

    По словам пресс-секретаря, также не удалось согласовать достаточное количество встреч в рамках визита.

    Она подчеркнула, что Берлин сожалеет о таком развитии событий, учитывая значимость Китая как страны, которая "как никакая другая имеет влияние на Россию в ее войне против Украины".

    Информацию о том, какая сторона инициировала перенос визита, в МИД не раскрыли.

