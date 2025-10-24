Германия переносит визит главы МИД в Китай
- 24 октября, 2025
- 16:07
Поездка министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай, изначально запланированная на воскресенье, была перенесена на более поздний срок.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила пресс-секретарь министерства.
"Мы переносим поездку на более поздний срок", - отметила она, добавив, что Германия обеспокоена ограничениями, наложенными на экспорт редкоземельных элементов.
По словам пресс-секретаря, также не удалось согласовать достаточное количество встреч в рамках визита.
Она подчеркнула, что Берлин сожалеет о таком развитии событий, учитывая значимость Китая как страны, которая "как никакая другая имеет влияние на Россию в ее войне против Украины".
Информацию о том, какая сторона инициировала перенос визита, в МИД не раскрыли.