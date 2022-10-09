Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт анонсировала поставки в Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт анонсировала поставки в Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на CNN.

Глава оборонного ведомства рассказала о планах правительства во время визита в Литву, где она встречалась с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и немецкими военными, которые дислоцированы в прибалтийской стране. Она объявила о создании новой бригады, которую можно будет оперативно перебросить в Литву при необходимости.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО — одна из таких сфер, где необходимо действовать", - сказала она на встрече с немецкими войсками.

Ранее Германия анонсировал Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть машин будут доставлены осенью этого года, еще десять — в следующем. Украинские военные пройдут обучение по эксплуатации машин.