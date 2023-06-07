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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 8 вездеходов Bandvagn 206, сообщается на сайте немецкого правительства.
Другие страны
7 июня 2023 г. 19:31
Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 8 вездеходов Bandvagn 206, сообщается на сайте немецкого правительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Согласно информации правительства, в пакет помощи также вошли 2000 боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard.

Кроме того, ФРГ передала 14 разведывательных дронов VECTOR, 16 пограничных машин, три антидроновые системы, 2 грузовика 8×6 HX81, 2 прицепа и 11 тысяч сухпайков.

В общей сложности Германия намерена поставить Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206).

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