Германия передала очередную партию военной помощи Украине

Германия передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины, тяжелые и средние мостовые системы и зимнюю форму.
Германия передала на нужды Украины 5 бронированных инженерных машин, 35 погрузчиков и 4000 спальных мешков. Дополнительно к этому было передано следующее:
240 тысяч зимних шапок;
80.000 зимних штанов;
116 000 зимних курток;
195 генераторов;
200 палаток;
167 000 патронов к огнестрельному оружию;
7 тяжелых и средних мостовых систем;
10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 (ранее было 5).
Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.
Из соображений сохранности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о методах и дате транспортировки до момента передачи.
Как отмечается, некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются. Также проводятся обучающие мероприятия.