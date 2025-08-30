Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

Германия против предложения Европейской комиссии о введении санкций в отношении Израиля за гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль.

Вадефуль заявил, что запланированное приостановление сотрудничества в рамках программы финансирования исследований "Горизонт Европа" является мерой, которая вряд ли повлияет на политические решения Израиля и военные действия в секторе Газа.

Поэтому, по его словам, Германия не особенно убеждена в целесообразности предложений по введению санкций и подчеркнул, что его страна вместо этого ограничивает поставки оружия в Израиль.

"Я считаю, что это весьма целенаправленная мера, которая является очень важной и крайне необходимой", – сказал он.