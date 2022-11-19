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Германия отказала в предоставлении убежища 319 гражданам Азербайджана

Германия отказала в предоставлении убежища 319 гражданам Азербайджана В январе-октябре этого года Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии приняло 792 решения в отношении граждан Азербайджана.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 15:30
Германия отказала в предоставлении убежища 319 гражданам Азербайджана

В январе-октябре этого года Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии приняло 792 решения в отношении граждан Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что 319 ходатайств о предоставлении убежища были отклонены, и только 53 гражданам разрешено остаться в Германии.

Кроме того, Федеральное ведомство прекратило рассмотрение 420 заявлений, поданных гражданами Азербайджана.

В управлении подчеркнули, что лица, чьи ходатайства о предоставлении убежища не были приняты на рассмотрение, предупреждены о необходимости добровольно покинуть страну.

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Версия на английском языке Germany denies asylum to 319 Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Almaniya 319 Azərbaycan vətəndaşının sığınacaq istəyini rədd edib

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