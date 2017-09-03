Германия отказала Турции в заморозке счетов сторонников Гюлена

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Германия отклонила требование властей Турции заморозить счета сторонников Фетхуллаха Гюлена, проживающих в ФРГ.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее требование было направлено Анкарой в МИД Германии весной этого года.

В документе были упомянуты 80 имен выходцев из Турции, которые, вероятно, имеют отношение к Гюлену.

Немецкие власти в конце июня отклонили запрос Турции. МИД ФРГ после консультаций с МВД и минюстом направил ответ Анкаре.

В документе говорилось, что у них "отсутствуют правовые основания" для подобного шага.