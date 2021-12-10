О нас
Report Georgia
Аудио новости

Германия обязалась принять 25 тыс. беженцев из Афганистана

Германия обязалась принять 25 тыс. беженцев из Афганистана Германия обязалась дать приют 25 тыс. беженцев из Афганистана.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 17:05
Германия обязалась принять 25 тыс. беженцев из Афганистана

Германия обязалась дать приют 25 тыс. беженцев из Афганистана.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Германии Илва Юханссон призвала страны Евросоюза выполнить свои обещания по размещению 40 тыс. беженцев до следующего года.

Согласно документу, в Нидерландах должны быть размещены более 3 тыс., во Франции и Испании - более 2 тыс., в Швеции - 2 тыс.

В августе с выводом американских сил из Афганистана радикальное движение "Талибан" захватило власть. Легитимность назначенного им правительства пока не признала ни одна страна. Власть талибов не пользуется всеобщей поддержкой, что увеличило поток беженцев в Европу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Germany pledges to accept 25,000 refugees from Afghanistan

Другие новости из категории

В Бразилии инфляция достигла максимума за 18 лет
В Бразилии инфляция достигла максимума за 18 лет
10 декабря 2021 г. 17:25
В Нигерии в мечети боевики убили девять человек
В Нигерии в мечети боевики убили девять человек
10 декабря 2021 г. 16:28
Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
10 декабря 2021 г. 14:43
В Иордании зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом
В Иордании зафиксировали первые два случая заражения "омикрон"-штаммом
10 декабря 2021 г. 13:22
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом
В Японии выявили восемь новых случаев заражения "омикрон"-штаммом
10 декабря 2021 г. 12:27
Япония достигла минимального показателя по углеводным выбросам
Япония достигла минимального показателя по углеводным выбросам
10 декабря 2021 г. 09:40
В Нью-Йорке разрешили жителям без гражданства США голосовать на местных выборах
В Нью-Йорке разрешили жителям без гражданства США голосовать на местных выборах
10 декабря 2021 г. 09:13
В результате ДТП на юге Мексики погибли 53 человека
В результате ДТП на юге Мексики погибли 53 человека
10 декабря 2021 г. 08:18
Китай и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения
Китай и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения
10 декабря 2021 г. 08:03
В Японии столкнулись десятки автомобилей
В Японии столкнулись десятки автомобилей
10 декабря 2021 г. 07:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi