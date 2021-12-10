Германия обязалась принять 25 тыс. беженцев из Афганистана

Германия обязалась дать приют 25 тыс. беженцев из Афганистана.

Германия обязалась дать приют 25 тыс. беженцев из Афганистана.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Германии Илва Юханссон призвала страны Евросоюза выполнить свои обещания по размещению 40 тыс. беженцев до следующего года.

Согласно документу, в Нидерландах должны быть размещены более 3 тыс., во Франции и Испании - более 2 тыс., в Швеции - 2 тыс.

В августе с выводом американских сил из Афганистана радикальное движение "Талибан" захватило власть. Легитимность назначенного им правительства пока не признала ни одна страна. Власть талибов не пользуется всеобщей поддержкой, что увеличило поток беженцев в Европу.