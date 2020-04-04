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Германия обвиняет США в незаконной конфискации респираторных масок

Германия обвиняет США в незаконной конфискации респираторных масок

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Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США. 

Как передает Report, об этом пишет газета Tagesspiegel.

Он утверждает, что партию масок перехватили Соединенные Штаты Америки. "Мы считаем это актом современного пиратства", - добавил сенатор.

Источник сообщил, что трансатлантические партнеры не должны допустить во время пандемии коронавируса, чтобы работали "методы Дикого Запада". Он призвал правительство США соблюдать международные правила.

По данным издания, заказанные Берлином маски были изготовлены на заводе американской компании в Китае. Товары должны были быть перегружены в аэропорту Бангкока и доставлены в Германию воздушным транспортом. Однако их якобы конфисковали и отравили в США.

В Белом доме отрицают причастность к незаконной конфискации респираторных масок.

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