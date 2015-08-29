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    Германия: невозможно проверять миллионы пассажиров поездов

    Ранее в этом месяце преступник открыл стрельбу в поезде, следовавшем по маршруту Амстердам - Париж

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Несмотря на опасения, возникшие после нападения на пассажиров поезда Амстердам - Париж, невозможно начать проверки миллионов пассажиров поездов по всем странам Евросоюза, сказал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В ходе экстренной встречи в Париже министров внутренних дел стран ЕС по вопросам безопасности, де Мезьер все же отметил, что для обеспечения безопасности, тем не менее, есть много других вариантов действий.

    Ранее в этом месяце преступник открыл стрельбу в скоростном поезде Thalys, следовавшем по маршруту Амстердам - Париж.

    В результате были ранены три человека - это помогавшие задержать преступника американцы, а также французский киноактер Жан-Юг Англад, который порезался, разбивая стекло, чтобы нажать кнопку сигнала тревоги.

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