Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Германия не исключает приостановки шенгенского соглашения из-за проблем с мигрантами. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

По его словам, для стран ЕС пришло время взять на себя ответственность за кризис.

При этом Мезьер вновь заявил, что Великобритании нужно принимать больше мигрантов.

Как отмечается, в этом году Германия ожидает, что в страну в качестве беженцев приедет до 800 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что немецкие власти думают о возможном введении пограничного контроля для сокращения прибывающих в страну мигрантов и о внесении коррективов в шенгенское соглашение.