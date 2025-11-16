Германия не будет создавать запасы беспилотников из-за быстрого устаревания технологий

Германия не будет создавать запасы беспилотников, поскольку технологии в этой сфере быстро меняются.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Писториуса, циклы инноваций в разработке беспилотников становятся все короче, а технологии кардинально меняются каждые два-три месяца, включая сферу борьбы с дронами. "Поэтому не имело бы смысла сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые уже послезавтра устареют", - отметил министр.

Вместо этого ФРГ, добавил он, будет искать новые методы закупок и самостоятельно разрабатывать технологии, объединяя пользователей и разработчиков с самого начала. Совместно с компаниями страна обеспечит быстрое массовое производство современных вариантов дронов в случае возникновения оборонных задач.