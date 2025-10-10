Германия намерена закупить 600 систем борьбы с БПЛА Skyranger

Правительство Германии планирует закупить 600 новейших систем противодействия беспилотникам Skyranger для улучшения оснащения Бундесвера (ВС страны).

Как передает Report, об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источник в Минобороны.

Бундесвер получит все комплексы к 2030 году.

Начиная с 2027 года оборонное предприятие Hensoldt планирует ежегодно собирать порядка 1 тыс. радаров, которые используются в Skyranger.