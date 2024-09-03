Германия намерена профинансировать закупку шести комплексов ПВО IRIS-T для Украины

Правительство Германии собирается выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их последующей передачи Украине, а также поставить шесть единиц вооружения такого же типа Бундесверу.

Правительство Германии собирается выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их последующей передачи Украине, а также поставить шесть единиц вооружения такого же типа Бундесверу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Германия планирует передать на безвозмездной основе Украине еще шесть зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM и намерена приобрести дополнительно шесть единиц IRIS-T SLM для собственных военно-воздушных сил", - сообщил источник.

При этом не указывается объем финансирования.