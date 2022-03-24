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Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранат

Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранат Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера.
Другие страны
24 марта 2022 г. 07:54
Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранат

Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера.

Как передает Report со ссылкой на DPA, минобороны ФРГ обратилось с запросом в Федеральный совет безопасности, принимающий решение о поставках вооружений за рубеж.

Отметим, что 26 февраля правительство Германии впервые одобрило поставку оружия в Украину. Берлин принял решение направить в Киев 1 000 противотанковых средств и 500 ракет "Stinger". Тогда на Украину было отправлено 2 700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела".

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