Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранат

Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера.

Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера.

Как передает Report со ссылкой на DPA, минобороны ФРГ обратилось с запросом в Федеральный совет безопасности, принимающий решение о поставках вооружений за рубеж.

Отметим, что 26 февраля правительство Германии впервые одобрило поставку оружия в Украину. Берлин принял решение направить в Киев 1 000 противотанковых средств и 500 ракет "Stinger". Тогда на Украину было отправлено 2 700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела".