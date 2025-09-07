российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 19:13
    Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

    Станции метро и подвалы в Германии планируют переоборудовать в убежища на фоне возможной войны с Россией.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

    В материале говорится, что власти ФРГ обязались сделать страну kriegstüchtig (готовой к войне) к 2029 году, когда, по мнению официальных лиц, Россия может быть готова нанести удар по стране.

    WP отмечает, что из 2 000 бункеров времен Холодной войны осталось лишь 579, в которых могут разместиться всего 478 тыс. человек, что составляет 0,5% от 83,5 млн населения Германии.

    "Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера сообщил, что его офис планирует переоборудовать станции метро, ​​подвалы и подземные гаражи в убежища. Также разрабатывается цифровой справочник убежищ для приложения", - пишет газета.

    Немецкие чиновники также призвали граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три.

    Германия Россия бункеры подготовка к войне The Washington Post
    Almaniya 2029-cu ilə qədər Rusiya ilə mümkün müharibəyə hazırlaşmağı planlaşdırır

    Последние новости

    19:28

    Началось последнее лунное затмение этого года

    Наука и образование
    19:13

    Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

    Другие страны
    19:04

    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    Другие страны
    18:56

    При крушении частного самолета в Чехии погибли два человека

    Другие страны
    18:42

    Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

    Другие страны
    18:28

    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1

    Формула 1
    18:25

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые вышла в финал Кубка Европы

    Командные
    18:20

    СМИ: США пригрозили России "полным коллапсом"

    Другие страны
    18:06

    В Шамкире машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей