Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией
- 07 сентября, 2025
- 19:13
Станции метро и подвалы в Германии планируют переоборудовать в убежища на фоне возможной войны с Россией.
Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.
В материале говорится, что власти ФРГ обязались сделать страну kriegstüchtig (готовой к войне) к 2029 году, когда, по мнению официальных лиц, Россия может быть готова нанести удар по стране.
WP отмечает, что из 2 000 бункеров времен Холодной войны осталось лишь 579, в которых могут разместиться всего 478 тыс. человек, что составляет 0,5% от 83,5 млн населения Германии.
"Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера сообщил, что его офис планирует переоборудовать станции метро, подвалы и подземные гаражи в убежища. Также разрабатывается цифровой справочник убежищ для приложения", - пишет газета.
Немецкие чиновники также призвали граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три.