Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

Станции метро и подвалы в Германии планируют переоборудовать в убежища на фоне возможной войны с Россией.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

В материале говорится, что власти ФРГ обязались сделать страну kriegstüchtig (готовой к войне) к 2029 году, когда, по мнению официальных лиц, Россия может быть готова нанести удар по стране.

WP отмечает, что из 2 000 бункеров времен Холодной войны осталось лишь 579, в которых могут разместиться всего 478 тыс. человек, что составляет 0,5% от 83,5 млн населения Германии.

"Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера сообщил, что его офис планирует переоборудовать станции метро, ​​подвалы и подземные гаражи в убежища. Также разрабатывается цифровой справочник убежищ для приложения", - пишет газета.

Немецкие чиновники также призвали граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три.