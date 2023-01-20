Германия начинает переброску систем Patriot в Польшу

Вооруженные силы Германии 23 января приступят к переброске первых двух из трех обещанных американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польшу.
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Издание отмечает, что целями ВС ФРГ являются оказание помощи в защите воздушного пространства Польши, а также укрепление восточного фланга НАТО.
Передислокация начнется в городе Гнойен (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Системы противоракетной обороны должны быть развернуты в районе города Замосць на юго-востоке Польши.