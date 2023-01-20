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Германия начинает переброску систем Patriot в Польшу

Германия начинает переброску систем Patriot в Польшу Вооруженные силы Германии 23 января приступят к переброске первых двух из трех обещанных американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польшу.
Другие страны
20 января 2023 г. 23:38
Германия начинает переброску систем Patriot в Польшу

Вооруженные силы Германии 23 января приступят к переброске первых двух из трех обещанных американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польшу.

Как передает Report об этом сообщило агентство DPA.

Издание отмечает, что целями ВС ФРГ являются оказание помощи в защите воздушного пространства Польши, а также укрепление восточного фланга НАТО.

Передислокация начнется в городе Гнойен (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Системы противоракетной обороны должны быть развернуты в районе города Замосць на юго-востоке Польши.

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