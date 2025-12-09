Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Германия может вернуться к обсуждению обязательного призыва в армию

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 03:50
    Германия может вернуться к обсуждению обязательного призыва в армию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения введения обязательной воинской повинности в случае, если набор новобранцев на добровольной основе не будет достаточным для запланированного увеличения численности ВС ФРГ.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

    При этом глава германского правительства отметил, что все еще "полагается на добровольную службу".

    "Я надеюсь, что нам удастся привлечь солдат в Бундесвер, в том числе и привлекательными предложениями. Мы хотим, чтобы вооруженные силы стали такими, какие нам нужны, - заявил Мерц. - Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова поговорить о воинской повинности".

    Отвечая на вопрос о необходимости повышения расходов ФРГ на оборону, Мерц подчеркнул, что ВС Украины "не способны адекватно защитить страну без поддержки" Германии.

    Германия военная служба Фридрих Мерц
    Almaniya məcburi hərbi xidmətlə bağlı müzakirələrə qayıda bilər
    Elvis

    Последние новости

    05:18

    Гутерриш на фоне обострения конфликта Камбоджи и Таиланда призвал стороны к сдержанности

    Другие страны
    04:37

    В Японии число пострадавших при землетрясении достигло 30 человек

    Другие страны
    04:22

    The Times: В Европе огласят решение по конфискации активов РФ в ближайшие дни

    Другие страны
    03:50

    Германия может вернуться к обсуждению обязательного призыва в армию

    Другие страны
    03:04

    Зеленский обсудил в Брюсселе гарантии безопасности Украины

    Другие страны
    02:35
    Видео

    ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    02:15

    У берегов Японии произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    01:48

    Израиль анонсировал скорое восстановление дипотношений с Боливией

    Другие страны
    01:07

    Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 38

    Другие страны
    Лента новостей