Германия может вернуться к обсуждению обязательного призыва в армию

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения введения обязательной воинской повинности в случае, если набор новобранцев на добровольной основе не будет достаточным для запланированного увеличения численности ВС ФРГ.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

При этом глава германского правительства отметил, что все еще "полагается на добровольную службу".

"Я надеюсь, что нам удастся привлечь солдат в Бундесвер, в том числе и привлекательными предложениями. Мы хотим, чтобы вооруженные силы стали такими, какие нам нужны, - заявил Мерц. - Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова поговорить о воинской повинности".

Отвечая на вопрос о необходимости повышения расходов ФРГ на оборону, Мерц подчеркнул, что ВС Украины "не способны адекватно защитить страну без поддержки" Германии.