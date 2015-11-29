Германия может развернуть в Сирии до 1,2 тысяч солдат бундесвера

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Для борьбы с террористами «ИГИЛ» в Сирию могут быть направлены до 1,2 тыс. немецких солдат, пишет Die Welt.

Об этом рассказал в интервью Bild am Sonntag генеральный инспектор бундесвера Фолькер Викер. По его словам, для обслуживания авиации и флота в Сирии будет достаточно 1,2 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что предстоящее развертывание сил ФРГ в Сирии может стать крупнейшим для армии страны вне собственных границ.

Ранее, как отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru, сообщалось, что Германия отправит бомбардировщики в Сирию для поддержки Франции в борьбе с ИГИЛ.

По мнению журналистов The Wall Street Journal, Германия решила отбросить пацифизм и стать частью коалиции против исламистов.