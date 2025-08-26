О нас

Германия и Канада намерены укрепить сотрудничество в сфере добычи ключевых полезных ископаемых

Другие страны
26 августа 2025 г. 14:10
Германия и Канада договорились об углублении сотрудничества в сфере критически важных минералов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Согласно информации, это решение принято на фоне растущей обеспокоенности ограничениями экспорта со стороны Китая и стремления Берлина сократить зависимость от отдельных поставщиков.

Министр экономики Германии Катерина Райхе и министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон подписали декларацию о намерениях по укреплению сотрудничества в области критически важных минералов, уделяя особое внимание технологиям переработки, обогащения и переработки.

Страны будут координировать усилия по критически важным минералам, таким как литий, путем продвижения совместных проектов за счет государственных и частных инвестиций.

Они также планируют поощрять более тесное коммерческое партнерство и научно-исследовательское сотрудничество между компаниями и финансовыми учреждениями.

Соглашение не является юридически обязывающим и не создает финансовых обязательств, а финансирование мероприятий зависит от имеющихся ассигнований и внутреннего законодательства каждой страны.

Апрельское решение Китая приостановить экспорт редкоземельных элементов нарушило глобальные цепочки поставок, нанеся удар по автопроизводителям, аэрокосмическим компаниям, производителям полупроводников и военным подрядчикам.

Последние новости

