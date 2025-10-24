Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 04:13
    Германия и Британия будут вместе отслеживать российские подлодки над Алтантикой

    Самолеты Военно-морских сил (ВМС) ФРГ присоединятся к миссиям британских Военно-воздушных сил (ВВС) над северной Атлантикой по "отслеживанию" подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

    "Великобритания и Германия будут совместно следить за российскими подводными лодками. (...) В ближайшие месяцы один из патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon немецких ВМС впервые посетит [базу ВВС Британии] Лоссимут в преддверии будущей совместной деятельности с Королевскими ВВС в северной Атлантике", - уточняется в заявлении.

    Ранее издание The Times сообщало, что ВМС Великобритании хотят отслеживать перемещения российских подлодок с помощью технологии искусственного интеллекта.

