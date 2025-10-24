Германия и Британия будут вместе отслеживать российские подлодки над Алтантикой

Самолеты Военно-морских сил (ВМС) ФРГ присоединятся к миссиям британских Военно-воздушных сил (ВВС) над северной Атлантикой по "отслеживанию" подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

"Великобритания и Германия будут совместно следить за российскими подводными лодками. (...) В ближайшие месяцы один из патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon немецких ВМС впервые посетит [базу ВВС Британии] Лоссимут в преддверии будущей совместной деятельности с Королевскими ВВС в северной Атлантике", - уточняется в заявлении.

Ранее издание The Times сообщало, что ВМС Великобритании хотят отслеживать перемещения российских подлодок с помощью технологии искусственного интеллекта.