Германия готова выделить Украине 18 млн. евро

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Германия может выделить Украине на достройку второго саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС всего 18 млн евро, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Именно такие средства предусмотрены на эту цель в бюджете министерства охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов ФРГ.

В настоящее время четвертый энергоблок ЧАЭС находится под устаревшим саркофагом "Укрытие", который был сооружен еще в ноябре 1986 года. Под ним хранится около 180 тонн слабо обогащенного урана-235, 70 тыс. тонн радиоактивного покореженного металла, бетона, стеклообразной массы и 35 тонн радиоактивной пыли, излучающей радиоактивность более чем в 2 млн. кюри.

Срок гарантированной эксплуатации саркофага был рассчитан до 2006 года.