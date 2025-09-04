Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Германия готова расширить помощь Украине в рамках гарантий безопасности

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 21:29
    Германия готова расширить помощь Украине в рамках гарантий безопасности

    Германия готова увеличить финансирование, поставки оружия и подготовку ВСУ в рамках гарантий безопасности Украины.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус по итогам видеоконференции "коалиции желающих".

    Решение об участии Берлина в возможной военной миссии будет принято после уточнения рамочных условий.

    Напомним, что в завершение встречи "коалиции желающих" участники провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ход работы коалиции и выразив надежду на дальнейший вклад США в поддержку Украины и выработку гарантий безопасности.

    Германия Украина "коалиция желающих"
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Almaniya təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində Ukraynaya yardımı genişləndirməyə hazırdır

    Последние новости

    22:56

    Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человек

    Другие страны
    22:38

    В четырех районах Баку будет частично приостановлена подача газа

    Энергетика
    22:35

    Футболист сборной Азербайджана: Мы не хотим возвращаться из Рейкьявика в Баку с пустыми руками

    Футбол
    22:27

    Зеленский: Мы предложили США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба

    Другие страны
    22:13

    США изучают возможность размещения войск в Эквадоре

    Другие страны
    22:09

    Bild: У европейских лидеров состоялся "горячий разговор" с Трампом

    Другие страны
    21:58

    Бразильский вратарь погиб после отражения пенальти грудью

    Футбол
    21:43

    ОПЕК+ перевыполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 2%

    Энергетика
    21:30

    Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа

    Другие страны
    Лента новостей