Германия готова расширить помощь Украине в рамках гарантий безопасности

Германия готова увеличить финансирование, поставки оружия и подготовку ВСУ в рамках гарантий безопасности Украины.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус по итогам видеоконференции "коалиции желающих".

Решение об участии Берлина в возможной военной миссии будет принято после уточнения рамочных условий.

Напомним, что в завершение встречи "коалиции желающих" участники провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ход работы коалиции и выразив надежду на дальнейший вклад США в поддержку Украины и выработку гарантий безопасности.