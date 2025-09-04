Германия готова расширить помощь Украине в рамках гарантий безопасности
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 21:29
Германия готова увеличить финансирование, поставки оружия и подготовку ВСУ в рамках гарантий безопасности Украины.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус по итогам видеоконференции "коалиции желающих".
Решение об участии Берлина в возможной военной миссии будет принято после уточнения рамочных условий.
Напомним, что в завершение встречи "коалиции желающих" участники провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ход работы коалиции и выразив надежду на дальнейший вклад США в поддержку Украины и выработку гарантий безопасности.
