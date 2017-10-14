Германия, Франция и Британия выступили против решения Трампа по Ирану

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Власти Германии, Франции и Великобритании заявили о сохранении приверженности ядерной сделке с Ираном после слов президента США Дональда Трампа о намерении расторгнуть соглашение в связи с новой стратегией внешней политики Соединённых Штатов в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление лидеров ФРГ, Франции и Великобритании Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Терезы Мэй соответственно.

Ранее МИД России прокомментировал заявление Дональда Трампа, что Соединённые Штаты пересмотрели свою стратегию в отношении Ирана и могут расторгнуть ядерную сделку с этой страной в любой момент.