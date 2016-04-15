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    Германия дала согласие на проведение следственных мероприятий в отношении комика, оскорбившего Эрдогана

    23 апреля Ангела Меркель посетит Турцию

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Германия дала согласие на проведение следственных мероприятий в отношении комика Яна Бемермана, который в эфире немецкого радио зачитал комедийный стих, оскорбивший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, с таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

    Кроме того, 23 апреля А.Меркель намерена посетить Турцию вместе с главой Евросовета Дональдом Туском и первым вице-председателем Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

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