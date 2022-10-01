Генштаб ВСУ: За сутки уничтожено 530 российских военных

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 530 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС потеряла 59 610 человек.

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 530 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС потеряла 59 610 человек.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери России на 1 октября ориентировочно составили: личного состава - около 59610 (+530) человек; танков - 2354 (+16); боевых бронированных машин - 4949 (+17); артиллерийских систем - 1397 (+6); РСЗО - 336 (+3); средств ПВО - 176 (+0); самолетов - 264 (+0); вертолетов - 226 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 1009 (+6); крылатых ракет - 246 (+0); кораблей / катеров - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18); специальной техники - 131 (+0).