Генштаб ВСУ: Россия готовится к скрытой мобилизации в Крыму

Россия готовится к проведению скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.

Россия готовится к проведению скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что в Севастополе вызовы в военкоматы начали поступать мужчинам призывного возраста, которые имеют бронь.

В Генштабе ВСУ указали, что речь идет об IT-специалистах, финансовых работниках и других специалистах.

По утверждению РБК-Украина, в России военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы, причем это сопровождается нравственным давлением и устрашением населения.

По данным украинской разведки, Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации призвано может быть до полмиллиона человек.