О нас

Генштаб ВСУ: Россия готовится к скрытой мобилизации в Крыму

Генштаб ВСУ: Россия готовится к скрытой мобилизации в Крыму Россия готовится к проведению скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.
Другие страны
20 января 2023 г. 10:00
Генштаб ВСУ: Россия готовится к скрытой мобилизации в Крыму

Россия готовится к проведению скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что в Севастополе вызовы в военкоматы начали поступать мужчинам призывного возраста, которые имеют бронь.

В Генштабе ВСУ указали, что речь идет об IT-специалистах, финансовых работниках и других специалистах.

По утверждению РБК-Украина, в России военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы, причем это сопровождается нравственным давлением и устрашением населения.

По данным украинской разведки, Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации призвано может быть до полмиллиона человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Rusiya Krımda gizli səfərbərliyə hazırlaşır”

Самое читаемое

Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
13 января 2023 г. 15:18
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
13 января 2023 г. 20:15
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
16 января 2023 г. 12:00
Недалеко от Белграда произошла утечка аммиака из автоцистерны
Недалеко от Белграда произошла утечка аммиака из автоцистерны
13 января 2023 г. 11:18
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
14 января 2023 г. 16:15
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для желающих поступить на госслужбу
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для желающих поступить на госслужбу
15 января 2023 г. 15:45
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 29
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 29
15 января 2023 г. 20:19
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi