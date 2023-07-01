Генштаб ВСУ: РФ обустроила в Бердянском порту крематорий для своих убитых военных

На территории Бердянского порта в Запорожской области российские войска обустроили крематорий для кремации погибших на фронте россиян.

Российские войска обустроили на территории Бердянского порта в Запорожской области Украины крематорий для кремации погибших военных РФ.

Как передает Report , об этом говорится в информации Генерального штаба ВСУ, размещенной в Facebook.

"ВС России ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории", - сказано в сводке.

В Генштабе ВСУ сообщают, что один из таких крематориев в режиме 24/7 сейчас работает на территории Бердянского порта.

"В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг. Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих проводится без их идентификации и учета", - утверждается в информации.