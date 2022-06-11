Генштаб ВСУ: Войска РФ готовятся к наступлению на Славянск и Северск

Российские войска готовятся к наступлению на Славянск и Северск.

Российские войска готовятся к наступлению на Славянск и Северск.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведет штурмовые действия на направлении Пасека-Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. На Лиманском направлении проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.