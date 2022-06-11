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Генштаб ВСУ: Войска РФ готовятся к наступлению на Славянск и Северск

Генштаб ВСУ: Войска РФ готовятся к наступлению на Славянск и Северск Российские войска готовятся к наступлению на Славянск и Северск.
Другие страны
11 июня 2022 г. 10:09
Генштаб ВСУ: Войска РФ готовятся к наступлению на Славянск и Северск

Российские войска готовятся к наступлению на Славянск и Северск.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведет штурмовые действия на направлении Пасека-Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. На Лиманском направлении проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Rusiya qoşunları Slavyansk və Severskə hücuma hazırlaşır”
Версия на английском языке General Staff of Ukraine’s Armed Forces: Russian troops preparing for offensive on Slovyansk & Siversk

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