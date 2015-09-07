Генштаб Турции подтвердил гибель 16 военных при атаке боевиков РПК

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Генштаб Турции подтвердил информацию о гибели 16 военных при нападении боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецких военных в провинции Хаккари на юго-востоке страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник турецкий Генштаб сообщил о том, что накануне в уезде Даглыджа провинции Хаккари на юго-востоке страны на заложенных боевиками придорожных минах были подорваны две бронемашины с военными. Ведомство сообщило о погибших и раненых, не уточняя их числа. По данным источников турецких СМИ, число жертв теракта составило 16 человек.

"Шестнадцать наших боевых товарищей погибли, шесть получили ранения, их жизни ничего не угрожает", - говорится в распространенном в понедельник заявлении Генштаба.

В настоящее время турецкие военные проводят операцию против курдских боевиков в Хаккари. Семь истребителей F-16 и F-4 атакуют позиции РПК. По сообщению Генштаба, 23 цели боевиков были уничтожены в ходе авиаударов.