Генштаб Турции: нидерландцы задержаны при незаконном переходе в Сирию

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Пять граждан Нидерландов были задержаны при попытке незаконного перехода сирийской границы, говорится в распространенном в воскресенье сообщении генштаба Турции.

"Задержаны 5 голландцев, которые пытались незаконно перейти в Сирию. Кроме того, задержаны 92 сирийца при попытке незаконного перехода в Турцию из Сирии", - отмечается в сообщении генштаба.

В сообщении указывается, что всего за сутки при попытке незаконного перехода границы в Турции были задержаны 154 человека: 13 сирийцев и 1 иракец на турецко-иракской границе, а также 15 граждан Сирии, 16 граждан Мьянмы, 8 иракцев, 3 афганца и один сенегалец на турецко-греческой границе, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 200 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям, в том числе "Свободная сирийская армия" и "Исламское государство" (ИГ). Ряды ИГ в Сирии и Ираке активно пополняют граждане более чем из 80 стран. Многие из них проникли в Сирию и Ирак через Турцию.