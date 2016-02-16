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    ​Генштаб Греции: Турецкие ВВС нарушили границы страны 22 раза за день

    Во всех случаях на перехват поднимались греческие истребители

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Турецкая военная авиация более 20 раз нарушила в понедельник греческое воздушное пространство, в двух случаях произошли "виртуальные воздушные бои".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил греческий генштаб.

    По его данным, за день турецкие самолеты дважды нарушили правила полетов в зоне полетной информации Афин (FIR Athens) и 22 раза вторгались в воздушное пространство страны. В частности, нарушения происходили между островами Хиос и Самос, а также Лемнос и Лесбос.

    Во всех случаях на перехват поднимались греческие истребители, в двух случаях они вступили в виртуальные воздушные бои с турецкими самолетами.

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