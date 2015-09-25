Генсеки ООН и ЛАГ обсудили урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Урегулирование кризисов в Ираке, Йемене, Ливии и Сирии, а также палестино-израильского конфликта обсудили в четверг вечером генеральные секретари ООН и Лиги арабских государств Пан Ги Мун и Набиль аль-Араби. Об этом сообщила пресс-служба ООН по итогам встречи административных глав двух организаций, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В сирийском вопросе генеральные секретари согласились в том, что необходимо выполнить Женевское Коммюнике. Что касается Йемена, то генеральный секретарь (ООН) подчеркнул, что у конфликта не может быть военного решения, и что ситуация ухудшается - как в плане роста человеческих жертв, в особенности в результате воздушных рейдов, так и в плане ужасной гуманитарной ситуации в стране", - говорится в коммюнике.

Как сообщили в пресс-службе ООН, Пан Ги Мун и аль-Араби также обсудили "совместные действия по реализации арабской мирной инициативы" по урегулированию палестино-израильского конфликта, а также выразили поддержку реформам, которые проводит в Ираке премьер-министр Хейдар аль-Абади.

Генсек ЛАГ прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях, которые пройдут на следующей неделе "на полях" общеполитической дискуссии 70-й сессии Генеральной Ассамблеи. В частности, в среду Набиль аль-Араби приглашен на министерское заседание "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию, в который входят Россия, США, ЕС и ООН.