Генсека парламента Финляндии подозревают в госизмене

Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в госизмене.

Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в госизмене.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Сообщается, что его подозревают в совершении должностных преступлений на его предыдущей работе главой Полиции безопасности SUPO.

Дело расследуется как разглашение государственной тайны, связанной с национальной безопасностью.

Сам Пелттари заявил, что не считает себя виновным в преступлении.

В случае доказания его вины, ему грозит лишение свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет.