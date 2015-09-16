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    Генсека ООН возмутило обращение Венгрии с мигрантами

    Я был шокирован, когда увидел, как обращались с этими беженцами и мигрантами

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун в среду подверг резкой критике правительство Венгрии за его действия в отношении мигрантов.

    "Я был шокирован, когда увидел, как обращались с этими беженцами и мигрантами. Это неприемлемо", - заявил генсек, комментируя по просьбе журналистов столкновения с участием мигрантов на венгерско-сербской границе.

    Как сообщалось ранее, не менее 20 сотрудников венгерской полиции в среду получили ранения в результате беспорядков с участием нелегалов. Иммигранты пытались прорваться на венгерскую территорию, для чего стали раскачивать стену на границе.

    Полиция Венгрии применила слезоточивый газ и водометы.

    Накануне в Венгрии вступило в силу новое миграционное законодательство. По нему контроль за границей значительно ужесточается, а нелегальный переход через нее считается уголовным преступлением, напоминает Report со ссылкой на Интерфакс.

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